Patron - Neyse Ne sözleri | 'Neyse Ne' şarkı sözleri nelerdir? Şarkı hakkında bilgiler!
Patron'un yeni şarkısı Neyse Ne 2 Nisan tarihinde Youtube'a yüklendi. Kısa sürede 100 bin izlenmeyi ve 10 bin beğeniyi geçen şarkının sözleri merak edildi. Peki Patron - Neyse Ne rap şarkısı sözleri nelerdir? Patron - Neyse Ne sözleri haberimizde...
Patron'un yeni şarkısı Neyse Ne sözleri ile birlikte sizlerle...
PATRON - NEYSE NE SÖZLERİ
Mahvoldum
Yalan oldum
Yaz yoktu
Hazan oldum
Kahroldum
Yalan oldum
Sıfırdan başladım her şeye tek
Şimdi umrumda değil bile neyse ne artık x2
---
Baya yol aştım
Para donda
Sanki Anakonda
Bu Paranormal
Özenti tonla
Hepsi bi Madonna
Sonuç karakollar
Yokum maratonda .
---
Baya yol var
Bana dar orman
Sen rahat ol
Şans bak var olman
Geçti 2000ler 90lar
Artık ekibim mert bizi boş sanma
Bi zamanlar sevmek kolay yoldu.
Olacak okadar olay showdu
Bi zamanlar hepten olay koptu
Bi Kobay oldum ve donar korkum
Bizde Fast Break & Source
Fettfleck ve Hoodie
Nefret ve Sir
Dj Mic check ve 'Bluejean'
Patlattı bombaları boss başta puşi
Kafiyeler sarıyo çiğ çiğ sanki suşi
Bitirdim tükettim kaç pc
Matematik iyi mi
Çaylak hani cv?
No Eazy No G Eazy
No led tv please no dizi
---
Mahvoldum
Yalan oldum
Yaz yoktu
Hazan oldum
Kahroldum
Yalan oldum
Sıfırdan başladım her şeye tek
Şimdi umrumda değil bile neyse ne artık x2
---
Baya yol aştım
Para donda
Sanki Anakonda
Bu Paranormal
Özenti tonla
Hepsi bi madona
Sonuç karakollar
Yokum maratonda .
---
Big boss big boss sen soldier
Big boss king kong sen stalker
Dip not hipnoz et. Shit boş
Siz tok hep insta tik tok
Bitch boy yakıtım nitro
Sik sok işler hep hit song
Tayfanız komple it kopuk
Ama Kaşınmazsan diss yok
---
Mahvoldum
Yalan oldum
Yaz yoktu
Hazan oldum
Kahroldum
Yalan oldum
Sıfırdan başladım her şeye tek
Şimdi umrumda değil bile neyse ne artık x 2
ŞARKI HAKKINDA BİLGİLER
Neyse Ne parçası 2 Nisan 2021 tarihinde Youtube'a yüklendi. Kısa sürede 140 bin izlenme ve 19 bin beğeni aldı. Şarkı hakkında diğer bilgiler aşağıdaki gibidir:
Söz : Patron
Müzik : Astral & Barlas Köroğlu
Mix&Mastering : Kupa A
Strings & Comp. : İstanbul Strings
Director: İsmail Şabotiç
Dop:Can Dolu
Dir assist: Eyüpcan Güneysu
Gaffer: Uğur Karaca
Focus: Anıl Aydın
Edit: Sedat Taşdemir
Color: Oğuz Birgölge
Makeup: Yeliz Bahadır
Prod: Asil prodüksiyon
grip: Hgset grip