Patron - Neyse Ne sözleri | 'Neyse Ne' şarkı sözleri nelerdir? Şarkı hakkında bilgiler!

Patron - Neyse Ne sözleri

Patron'un yeni şarkısı Neyse Ne 2 Nisan tarihinde Youtube'a yüklendi. Kısa sürede 100 bin izlenmeyi ve 10 bin beğeniyi geçen şarkının sözleri merak edildi. Peki Patron - Neyse Ne rap şarkısı sözleri nelerdir? Patron - Neyse Ne sözleri haberimizde...

PATRON - NEYSE NE SÖZLERİ

Mahvoldum

Yalan oldum

Yaz yoktu

Hazan oldum

Kahroldum

Yalan oldum

Sıfırdan başladım her şeye tek

Şimdi umrumda değil bile neyse ne artık x2

---

Baya yol aştım

Para donda

Sanki Anakonda

Bu Paranormal

Özenti tonla

Hepsi bi Madonna

Sonuç karakollar

Yokum maratonda .

---

Baya yol var

Bana dar orman

Sen rahat ol

Şans bak var olman

Geçti 2000ler 90lar

Artık ekibim mert bizi boş sanma

Bi zamanlar sevmek kolay yoldu.

Olacak okadar olay showdu

Bi zamanlar hepten olay koptu

Bi Kobay oldum ve donar korkum

Bizde Fast Break & Source

Fettfleck ve Hoodie

Nefret ve Sir

Dj Mic check ve 'Bluejean'

Patlattı bombaları boss başta puşi

Kafiyeler sarıyo çiğ çiğ sanki suşi

Bitirdim tükettim kaç pc

Matematik iyi mi

Çaylak hani cv?

No Eazy No G Eazy

No led tv please no dizi

---

Mahvoldum

Yalan oldum

Yaz yoktu

Hazan oldum

Kahroldum

Yalan oldum

Sıfırdan başladım her şeye tek

Şimdi umrumda değil bile neyse ne artık x2

---

Baya yol aştım

Para donda

Sanki Anakonda

Bu Paranormal

Özenti tonla

Hepsi bi madona

Sonuç karakollar

Yokum maratonda .

---

Big boss big boss sen soldier

Big boss king kong sen stalker

Dip not hipnoz et. Shit boş

Siz tok hep insta tik tok

Bitch boy yakıtım nitro

Sik sok işler hep hit song

Tayfanız komple it kopuk

Ama Kaşınmazsan diss yok

---

Mahvoldum

Yalan oldum

Yaz yoktu

Hazan oldum

Kahroldum

Yalan oldum

Sıfırdan başladım her şeye tek

Şimdi umrumda değil bile neyse ne artık x 2

ŞARKI HAKKINDA BİLGİLER

Neyse Ne parçası 2 Nisan 2021 tarihinde Youtube'a yüklendi. Kısa sürede 140 bin izlenme ve 19 bin beğeni aldı. Şarkı hakkında diğer bilgiler aşağıdaki gibidir:

Söz : Patron

Müzik : Astral & Barlas Köroğlu

Mix&Mastering : Kupa A

Strings & Comp. : İstanbul Strings

Director: İsmail Şabotiç

Dop:Can Dolu

Dir assist: Eyüpcan Güneysu

Gaffer: Uğur Karaca

Focus: Anıl Aydın

Edit: Sedat Taşdemir

Color: Oğuz Birgölge

Makeup: Yeliz Bahadır

Prod: Asil prodüksiyon

grip: Hgset grip