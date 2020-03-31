Patpat kazasında yaralanan genç ambulans helikopterle hastaneye kaldırıldı
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Can Korkmaz, Salıpazarı, Samsun, 3. Sayfa

Patpat kazasında yaralanan genç ambulans helikopterle hastaneye kaldırıldı

Patpat kazasında yaralanan genç ambulans helikopterle hastaneye kaldırıldı Samsun'da patpat kazasında yaralanan genç, ambulans helikopter ile hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

31.03.2020 19:39 | Son Güncelleme: 31.03.2020 19:41
Patpat kazasında yaralanan genç ambulans helikopterle hastaneye kaldırıldı

Patpat kazasında yaralanan genç ambulans helikopterle hastaneye kaldırıldı

SAMSUN - Samsun'da patpat kazasında yaralanan genç, ambulans helikopter ile hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza, Samsun'un Salıpazarı ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kırgıl Mahallesi'nden ilçeye hayvan yemi almaya giden Samet Can Korkmaz idaresindeki patpat diye adlandırılan tarım aracı, otomobil ile çarpıştı. Kazada yaralanan patpat sürücüsü Samet Can Korkmaz, Salıpazarı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Korkmaz ilk müdahalesinin ardından 112 acil servise ait ambulans helikopter ile Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Patpat kazasında yaralanan genç ambulans helikopterle hastaneye kaldırıldı

Kaynak: İHA

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Patpat kazasında yaralanan genç ambulans helikopterle hastaneye kaldırıldı
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