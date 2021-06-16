Patoz makinesine düşen köylü hayatını kaybetti

HATAY'ın Yayladağı ilçesinde dengesini kaybederek patoz makinesine düşen Mustafa Alkan (75) yaşamını yitirdi.

HATAY'ın Yayladağı ilçesinde dengesini kaybederek patoz makinesine düşen Mustafa Alkan (75) yaşamını yitirdi.

Yenice Mahallesi'ndeki Hamam Çiftliği'nde öğle saatlerinde tarlasındaki buğday saplarını patoz olarak tabir edilen tarım makinesine atan Mustafa Alkan, dengesini kaybederek makinenin içine düştü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye erleri Alkan'ı sıkıştığı yerden çıkarırken, sağlık ekipleri hayatını kaybettiğini belirledi. Alkan'ın cenazesi morga kaldırıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Emek Çakılı