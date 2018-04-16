Patnos'ta Altyapı Çalışmalarına Hız Verildi

Patnos Belediyesi, altyapı çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Patnos Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü (PASKİ) ekipleri, içme suyu ve kanalizasyon döşeme çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, ayrıca meydana gelen altyapı sorunlarını da gidermek için büyük çaba gösteriyor.

Belediye Başkanı Cem Afşin Akbay, ekiplerin 7 gün 24 saat görevlerinin başında olduğunu ve her ihbara cevap verildiğini dile getirdi.

Şehrin en önemli sorunlarından olan kanalizasyon sorununu gidermeye büyük gayret gösterdiklerini ifade eden Akbay, şunları kaydetti:

"Vatandaşlarımızın içme suyu ve kanalizasyon konusundaki sıkıntılarını gidermek için gayretli bir şekilde çalışıyoruz. Arızaların yaşanması halinde bizlere ulaşan vatandaşlarımızı mağdur etmemek için ekiplerimiz 7 gün 24 saat görev başındadırlar."