Patnos İlçe Müftüsü Kocatürk'ten İl Müftüsü Topçu'ya veda ziyareti Ağrı'nın Patnos ilçesinde görev yapmakta olan İlçe Müftüsü Lütfi Kocatürk, yeni görev yapacağı yer olan Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesindeki görevine başlamadan önce İl Müftüsü Tandoğan Topçu'ya veda ziyareti gerçekleştirdi.

Ağrı'nın Patnos ilçesinde görev yapmakta olan İlçe Müftüsü Lütfi Kocatürk, yeni görev yapacağı yer olan Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesindeki görevine başlamadan önce İl Müftüsü Tandoğan Topçu'ya veda ziyareti gerçekleştirdi.

Ağrı İl Müftüsü Tandoğan Topçu, tayini çıkan Patnos İlçe Müftüsü Lütfi Kocatürk'ü makamında ağırladı. Kısa süreli sohbetin ardından Kocatürk'e yapmış olduğu hizmetlerden dolayı paket takdim eden Topçu, ziyaretleri için teşekkür edip yeni görev yerinde başarılar diledi. - AĞRI

Kaynak: İHA