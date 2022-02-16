Patenli gençlerin yokuşta tehlikeli yolcuğu

KÜÇÜKÇEKMECE, İSTANBUL (İHA) - İstanbul Küçükçekmece'de patenli iki kişi, belediye otobüsünün arkasına tutunarak tehlikeye davetiye çıkardı. Gençlerden biri otobüsün altına doğru kayarken, korku dolu anlar ise kamera tarafından kaydedildi.

Küçükçekmece Fatih Mahallesi'nde patenli iki genç yokuş yukarı giden otobüsün arkasına tutunup, ilerlediği tehlikeli anlar, kameraya yansıdı. Gençlerden biri otobüsün hareket halinde olduğu anlarda kayarak altına doğru girmeye çalıştığı görüldü. Trafiğe ve tehlikeye aldırış etmeye gençler otobüsün arka kısmına tutunarak yolda ilerlemeye devam etti. Cennet Mahallesi'ne kadar ilerleyen gençler daha sonra duraktan ayrılan otobüsü bırakarak gözden kayboldu.

(Medeni Topaloğlu/ İHA)

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