Patates salatası tarifi! Patates salatası nasıl yapılır?
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Patates salatası tarifi! Patates salatası nasıl yapılır?

Mutfakta nostalji yapmaya ne dersiniz? Çocukluğunuzun en özel lezzetlerinden patates salatası, misafirlere özel bir tarifti. Ama siz şimdi kendiniz için hazırlayabilirsiniz. Pek patates salatası nasıl yapılır? İşte, patates salatası tarifi!

Patates salatası tarifi! Patates salatası nasıl yapılır?
28.05.2020 15:20 | Son Güncelleme: 28.05.2020 15:25

GEREKLİ MALZEMELER

5 adet patates, 4-5 dal taze soğan, 2 adet haşlanmış yumurta, yarım çay bardağı zeytinyağı, 8-9 dal maydanoz, 1 tatlı kaşığı pul biber, 1 tatlı kaşığı tuz, yarım tatlı kaşığı karabiber, 1 adet limon suyu.

Patates salatası tarifi! Patates salatası nasıl yapılır?

YAPILIŞI

Patatesleri kabuklu şekilde orta ateşte yarım saat haşlayın. Suyunu süzüp kabuklarını soyun. İri parçalar olacak şekilde patatesleri doğrayıp derin bir kaseye alın.

Taze soğanları yıkayın ve kurulayın. Soğanları ince ince halkalar şeklinde doğrayıp patateslerin üzerine ilave edin. Maydanozları da ince ince doğrayıp kaseye alın. Haşlanmış yumurtaları da iri parçalar olacak şekilde doğrayıp kaseye alın. Tuz, karabiber, zeytinyağı, limon ve pul biberi de ekleyin. Malzemeleri eşit dağılacak şekilde karıştırdıktan sonra afiyetle servis edebilirsiniz.

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