Patates hasatında toplanan patateslerin şekli şaşırttı

29.08.2019 16:26

Konya'nın Bozkır ilçesine bağlı Dereköy ve Sorkun mahallelerindeki patates hasatında toplanan patatesler ilginç şekilleriyle şaşkınlığa neden oldu.

Dereköy Mahallesinde Hanife Dağ'a ait bahçede çıkan kalp şeklindeki patates ve Sorkun Mahallesi'nde Mehmet Topçu'ya ait bahçede çıkan porsuğu andıran patates şekli hasat yapan çiftçileri şaşırttı.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Bozkır Ziraat Odası Ziraat Mühendisi Ali Aladağ, "İlçemiz görülen ilginç patates şekilleri mahallelerimizde üreticilerimizin uzun yıllar boyunca aynı tohumdan üretim yapmasından kaynaklanmaktadır. Sonuç itibariyle bir tohum 5-10 yıl gibi uzun süreli kullanımlar sonrasında özeliğini kaybederek bu tür şekil bozukluklarına neden olabilmektedir. Bölgemizde kalp şeklini andıran patates yapıları devamlı görülüyordu ama Sorkun mahallemizdeki porsuk şeklindeki patatesin şekli çok spesifik ve cidden kendine has. Bu tarz patateslerin şeklindeki değişiklerin sağlık açısından hiçbir zararı bulunmamaktadır."

Kaynak: AA