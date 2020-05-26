Patara'da bulunan 'Eros heykeli' kazı ekibine çifte bayram yaşattı
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Patara'da bulunan 'Eros heykeli' kazı ekibine çifte bayram yaşattı

Patara'da bulunan 'Eros heykeli' kazı ekibine çifte bayram yaşattı -Patara'da iki heykel daha bulundu Dünyaca ünlü Patara Antik Kenti'ndeki kazı çalışmalarında, yüzlerce yıl öncesine ait iki heykel daha ortaya çıkartıldı.

26.05.2020 17:39 | Son Güncelleme: 26.05.2020 17:46

Patara'da bulunan 'Eros heykeli' kazı ekibine çifte bayram yaşattı

-Patara'da iki heykel daha bulundu

ANTALYA - Dünyaca ünlü Patara Antik Kenti'ndeki kazı çalışmalarında, yüzlerce yıl öncesine ait iki heykel daha ortaya çıkartıldı. Yeni bulunan heykellerden birinin parçası üstünde Eros'un mini ayak parmakları olduğu görüldü.Akdeniz Üniversitesi'nden Kazı Ekibi Başkahı Prof. Dr. Havva İşkan Işık, Likya Birliği'nin başkenti Patara Antik Kenti'ndeki yeni buluntuları sosyal medya hesabından paylaştı.

Antalya'nın Kaş ilçesi Patara Antik Kenti'nde kazı çalışmaları aralıksız devam ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2020 yılının 'Patara Yılı' ilan edilmesinin ardından Patara Antik Kenti'ne ilgi arttı. Korona virüsü tedbirleri kapsamında Patara'ya ziyaretçi kabul edilmezken, kazı çalışmaları bir yandan aralıksız olarak devam ediyor. Çalışmalarına Ramazan Bayramı'nda da devam eden kazı ekibi bayramın ikinci günü de bir heykel daha buldu. Böylelikle bu yılki kazı çalışmalarında ortaya çıkarılan heykel sayısı da 10'u geçti.

"Eros'un minicik ayakları"

Akdeniz Üniversitesi'nden Kazı Ekibi Başkahı Prof. Dr. Havva İşkan Işık, Likya Birliği'nin başkenti Patara Antik Kenti'ndeki yeni buluntuları sosyal medya hesabından paylaştı. 23 Mayıs'ta bulunan eserle ilgili Prof. Dr. Havva İşkan, "Bugün. Yeni bulunan bir heykel parçası üstündeki Eros'un minicik ayak parmaklarına dokunmak ve kazının heykel bulma rekortmeni henüz 20 yaşındaki öğrencim Baran'la sevincimiz" diye yazdı.

İşkan, heykelin çıkarılış anını paylaşarak, "Nasıl güzel bilseniz. Bir tane daha. Bu toprakların kültürü ve sanatı işte böyle binbir emekle ortaya çıkıyor. Bu vesileyle bir kez daha: Her bir kaçak kazı, tahrip edilen, kaçırılan her bir eski eser bizim kültürel kimliğimiz ve geçmişimiz için bıçak yarasıdır; vatan hainliğidir. ve bir kez daha: Bugün dünyanın en önemli müzelerini dolduran eserlerin sadece Anadolu'dan değil; bir zamanlar Osmanlı toprağı olan Mısır, Yunanistan, Irak ya da Ege adaları gibi coğrafyalardan götürüldüğünü unutmayın; hicran yaramızdır" diye belirtti.

İşkan, yeni çıkarılan eserlerle ilgili ayrıntılı bilginin Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından açıklanacağını söyledi. Eserlerin bayram sonrasında konservasyona gönderileceği belirtildi.

Patara'da bulunan 'Eros heykeli' kazı ekibine çifte bayram yaşattı

Kaynak: İHA

Manşet

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