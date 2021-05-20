Pastırmacı Tolga, 'Siz isteyin biz gönderelim' cümlesinin patentini aldı
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Pastırmacı Tolga, 'Siz isteyin biz gönderelim' cümlesinin patentini aldı

Pastırmacı Tolga, 'Siz isteyin biz gönderelim' cümlesinin patentini aldı
Demirören Haber Ajansı / Olcay Düzgün - Haberler | Güncel

Kayseri'de Pastırmacı Tolga, 'Siz isteyin biz gönderelim' cümlesinin patentini aldı.

Kayseri'de Pastırmacı Tolga, 'Siz isteyin biz gönderelim' cümlesinin patentini aldı. 

Kayseri'de Kazancılar Çarşısı'nda işletmesi bulunan Pastırmacı Tolga, sosyal medyada sloganı olan 'Siz isteyin biz gönderelim' cümlesinin patenti için Türk Patent ve Marka Kurumu'na başvurduğunu belirtti. Başvurusu kabul edilen Pastırmacı Tolga, patentin sahibi oldu. Pastırmacı Tolga, "Sosyal medya hesaplarımızda sürekli kullanmış olduğumuz 'Siz isteyin biz gönderelim' cümlesinin patentini aldık. Yayınlamış olduğum videolarda bu cümleyi marka haline getirdik. Buradan müşterilerimize de siz isteyin biz gönderelim diyoruz" diye konuştu.


- Kayseri

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Olcay Düzgün

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