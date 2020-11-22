Paşinyan, Karabağ yenilgisi üzerine istifasını isteyen Rusya'ya sert çıktı: Kolaysa gelin Türklerle siz savaşın
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Paşinyan, Karabağ yenilgisi üzerine istifasını isteyen Rusya'ya sert çıktı: Kolaysa gelin Türklerle siz savaşın

22.11.2020 16:00 | Son Güncelleme: 22.11.2020 16:49

Azerbaycan ordusu karşısında hezimete uğrayan ve ateşkes anlaşmasını im, anlamak zorunda kalan Ermenistan'ın Başbakanı Nikol Paşinyan, Rusya'da gelen "İstifa et" çağrılarına sert tepki gösterdi. Paşinyan, "Kolaysa gelin Türklerle siz savaşın" dedi.

Ermenistan ordusunun, Azerbaycan'ın Tovuz şehrinde sivil yerleşim birimlerini hedef alan saldırıları sonrası Azerbaycan ordusu, 27 Eylül'de başlattığı operasyonla karşılık vermişti. Operasyon kapsamında 27 yıldır işgal altında bulunan Dağlık Karabağ'daki birçok stratejik öneme sahip tepe, ilçe merkezi ve köy işgalden kurtarılırken, ağır kayıplar veren Ermenistan Rusya'nın arabulucuğunda ateşkes anlaşmasını imzalamak zorunda kalmıştı. Anlaşmaya göre Dağlık Karabağ bölgesi Azerbaycan'a bırakılmıştı.

Bu gelişmenin ardından Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan halk tarafından 'vatan haini' ilan edilirken, Rusya da Paşinyan'ın istifa etmesi yönünde baskı uygulamaya başladı.

PAŞİNYAN RUSYA'YA SERT ÇIKTI

Ermenistan Başbakanı Paşinyan, Dağlık Karabağ yenilgisi sonrası Rusya'nın istifa çağrılarına sert tepki gösterdi. Paşinyan, "Kolaysa gelin Türklerle siz savaşın" dedi.

Paşinyan, Karabağ yenilgisi üzerine istifasını isteyen Rusya'ya sert çıktı: Kolaysa gelin Türklerle siz savaşın

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