Pasifik Savaşı: İsyan konusu ne, oyuncuları kimler? Pasifik Savaşı: İsyan ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda başlıyor?

Bugün Kanal D ekranlarında sinemaseverlerin beğendiği bir film başlayacak. Bugün Pasifik Savaşı: İsyan ekranlara geliyor. Bunun ardından vatandaşlar Pasifik Savaşı: İsyan konusu nedir, oyuncuları kimlerdir merak etti. Peki, Pasifik Savaşı: İsyan konusu ne, oyuncuları kimler? Pasifik Savaşı: İsyan ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda başlıyor? Detaylar haberimizde...

Yaz döneminde birçok kanalda akşam saatlerinde yabancı ve yerli sinema ekranlara gelebiliyor. Bugün de Kanal D'de sinema olacak. Peki, Pasifik Savaşı: İsyan konusu ne, oyuncuları kimler? Pasifik Savaşı: İsyan ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda başlıyor? Kanal D'de hangi film var?

PASİFİK SAVAŞI: İSYAN NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA BAŞLIYOR?

Pasifik Savaşı: İsyan 14 Ağustos Cumartesi 2021 gününde Kanal D'de saat 22:30 'da başlayacaktır.

PASİFİK SAVAŞI: İSYAN KONUSU NEDİR?

Babasının uzaylılara karşı kahramanca ölümü sırasında Jaeger pilotluğu eğitimine devam etmekte olan Jake, babasının ölümünün ardından eğitimini terk eder. Bir zamanların umut vadeden pilotuyken suç dünyasına bulaşan Jake'e uzaklaştığı kız kardeşi Mako Mori tarafından son bir şans tanınır. Savaşın gölgesinde büyüyen cesur yeni nesil pilotlara liderlik etmekte olan Mako, dünyayı tehdit eden yeni bir tehlikeye karşı mücadele vermektedir. Yetenekli pilot Lambertve 15 yaşındaki Jaeger hackerı Amara ile güçlerini birleştiren Jake, elinde kalan tek aile ile birlikte dünyanın gördüğü en güçlü savunma hattı olma yoluna baş koyar...

2013 yılının sevilen fantastik aksiyonlarından Pasifik Savaşı'nın devam halkasında bu kez yönetmen koltuğu Guillermo del Toro yerine Steven S. DeKnight'a emanet. Filmin oyuncu kadrosunda Scott Eastwood, Ron Perlman, Max Martini ve John Boyega bulunuyor. Filmin senaryosunu ilk filmin yönetmeni del Toro ile birlikte Kira Snyder ve Emily Carmichael üstleniyor.

PASİFİK SAVAŞI: İSYAN OYUNCULARI KİMLER?

Tian Jing,

Scott Eastwood,

John Boyega,

Adria Arjona,

Charlie Day