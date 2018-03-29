Pasaport ve Sürücü Belgelerinde Yeni Dönem

- Tanıtım filmi ANKARA - "Pasaport ve Sürücü Belgelerine İlişkin İş ve İşlemlerin Devir Töreni" İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Emniyet Genel Müdürü Selami Altınok ve Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürü Sinan Güner'in katılımıyla bir otelde düzenlendi.