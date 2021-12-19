Paşabahçe'de karla gelen kartpostallık manzaralar - Haberler
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Paşabahçe'de karla gelen kartpostallık manzaralar

İhlas Haber Ajansı / Demet Karakuş - Haberler | Güncel

Paşabahçe'de karla gelen kartpostallık manzaralar Sivas'ta etkili olan kar yağışının ardından Paşabahçe mesire alanında kış masallarını andıran görüntüler oluştu Sivas'ta etkili olan kar yağışının ardından Paşabahçe mesire alanında kış masallarını andıran görüntüler oluştu.

SİVAS (İHA) - Paşabahçe'de karla gelen kartpostallık manzaralar

Sivas'ta etkili olan kar yağışının ardından Paşabahçe mesire alanında kış masallarını andıran görüntüler oluştu

SİVAS - Sivas'ta etkili olan kar yağışının ardından Paşabahçe mesire alanında kış masallarını andıran görüntüler oluştu.

Sivas'ta i gündür etkili olan kar yağışı bugün de etkisini sürdürdü. Kent merkezine 5 kilometre uzaklıkta bulunan Paşabahçe mesire alanı da kar yağışıyla adeta beyaza büründü. Yaz aylarında binlerce misafire ev sahipliği yapan mesire alanında eşsiz Kış manzarası oluştu. Yeşil ağaçların beyazla birleşmesiyle oluşan görüntüler kış masallarını andırdı. Kartpostallık görüntüler drone ile havadan da görüntülendi.

"Yazı ayrı kışı ayrı güzel"

Paşabahçe mesire alanına gezmeye gelen Şakir Öztürk, "Bugün kahvaltı için ve oğlumun yaş günü olduğu için buraya geldik. Çok güzel kartpostallık görüntüler var. Doğamız, Paşabahçe'miz harika. Herkesi bekleriz. Yazı ayrı, kışı ayrı güzel. Şuanda gördüğünüz gibi her yer bembeyaz. Mükemmel bir ortam, atmosfer mükemmel" dedi.

Paşabahçe'de karla gelen kartpostallık manzaralar

Paşabahçe'de karla gelen kartpostallık manzaralar

Paşabahçe'de karla gelen kartpostallık manzaralar

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İhlas Haber Ajansı / Demet Karakuş - Son Dakika Haberleri

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