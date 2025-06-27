Paşa Nuri hangi dersin öğretmenidir?

Paşa Nuri hangi dersin öğretmenidir?
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Güven Bana programında sorulan soruların cevapları merak ediliyor. Peki, Paşa Nuri, "Hababam Sınıfı" adlı film serisinde hangi dersin öğretmenidir? sorusu cevabı ne?

Paşa Nuri, "Hababam Sınıfı" adlı film serisinde hangi dersin öğretmenidir? sorusu, Güven Bana yarışmasında merak edilen sorulardan biri oldu. Peki, Paşa Nuri, "Hababam Sınıfı" adlı film serisinde hangi dersin öğretmenidir? cevabı nedir? İşte Güven Bana cevapları!

PAŞA NURİ, "HABABAM SINIFI" ADLI FİLM SERİSİNDE HANGİ DERSİN ÖĞRETMENİDİR?

A: Fizik

B: Matematik

C: Coğrafya

D: Tarih

Cevap : A

Paşa Nuri hangi dersin öğretmenidir?

GÜVEN BANA YARIŞMASI FORMATI NEDİR?

Bu yarışmada kazanmak için bilmek yeterli değil, güvenmek ve güven vermek de gerekiyor.

Daha önce hiç tanışmamış iki yarışmacı stüdyoda büyük ödül için yarışıyor. Stüdyoya aileleriyle gelen yarışmacıların tek sınavı bilgi düzeyleri değil, güven düzeyleriyle de ilgili çünkü beraber verdikleri cevaplarla ortadaki para ödülü büyüyor.

Yarışmanın ilk dakikalarında yarışmacılar birbirlerine "Güven Bana" dediler ve bağlılıklarını dile getirdiler. Peki ya sonra? Para mı kazanacak, yoksa güven mi? Hırslara ne kadar gem vurulacak?

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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