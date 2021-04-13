Partneri Kerem Bürsin'den ayrı kalamayan Hande Erçel, bu sefer de spor salonundan çağrı da bulundu
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Partneri Kerem Bürsin'den ayrı kalamayan Hande Erçel, bu sefer de spor salonundan çağrı da bulundu

Haberler.com / Ecem Altan - Haberler | Magazin
Partneri Kerem Bürsin'den ayrı kalamayan Hande Erçel, bu sefer de spor salonundan çağrı da bulundu

Son günlerde adı Sen Çal Kapımı dizisindeki rol arkadaşı Kerem Bürsin ile aşk dedikodularına karışan Hande Erçel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla dikkatleri üzerine çekti. Spor salonunda kahve içen Erçel, Bürsin'e de davette bulununca takipçilerini heyecanlandırdı.

Instagram hesabında 20 milyon takipçi sayısına ulaşan Hande Erçel, sosyal medya paylaşımları ve özel hayatıyla gündemden düşmüyor. Erçel, son olarak spor salonundan yaptığı bir paylaşımla çok konuşuldu.

SPOR SALONUNDAN SESLENDİ

Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan Hande Erçel, son paylaşımında ise aynı dizide başrolü paylaştığı Kerem Bürsin'e seslendi ve kahveye davet etti. Sıfır makyajlı haliyle spor salonundan paylaşım yapan güzel oyuncu, adının aşk dedikodularına karıştığı Bürsin'i etiketleyerek "Kahve gelmiş haberin var mı?" notunu yazdı.

Hande Erçel'in bu paylaşımını gören takipçileri "Kerem'den uzak kalamayınca kahveye davet etmiş" yorumunu yaptı.

Partneri Kerem Bürsin'den ayrı kalamayan Hande Erçel, bu sefer de spor salonundan çağrı da bulundu

PAHALI EV KIYAFETLERİYLE DİKKAT ÇEKMİŞTİ

Attığı her adımla adından söz ettirmeyi başaran Hande Erçel, önceki günlerde pahalı ev kombiniyle dikkat çekmişti. Ayna karşısında çiçekler içinde bir fotoğraf paylaşan Erçel'in üzerindekilerin fiyatı dikkat çekti. Hande'nin giydiği hırka, bluz ve şortun değeri 1167 TL. (Hırka fiyatı 529 TL, bluz fiyatı 339 TL, şort fiyatı ise 299 TL)

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Magazin Sorumlusu - Ecem Altan
Ecem Altan
Magazin Sorumlusu
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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.4.2021 16:27:21. #1.16#
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