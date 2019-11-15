"Parti üyeliğim yok" diyen Metin Feyzioğlu'nun CHP'den istifa ettiği ortaya çıktı

15.11.2019 12:19 | Son Güncelleme: 15.11.2019 12:30

"Hiçbir siyasi parti üyesi değilim" diyen Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu'nun Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) üyeliğinden 20 Haziran 2019'da istifa ettiği ortaya çıktı.

Independent Türkçe'nin haberine göre, Feyzioğlu CHP üyeliğinden e-devlet üzerinden 20 Haziran 2019'da istifa etti.

"DÜN DE YOKTU, BUGÜN DE YOK"

Feyzioğlu, programda "Metin Bey CHP'nin başına gelir mi, gelirse ne olur? Şimdi AK Parti'ye destek veren bir Metin Feyzioğlu profili var. Dünya mı değişti, siz mi yer değiştirdiniz, neler olduğunu anlatır mısınız?" sorusunu şöyle vermişti:

"Dün de yoktu, bugün de yok. Basın yakıştırdı. Bana göre hoştur. Bu bir teveccühdür. Cumhurbaşkanı adaylığımı da gündeme getirdiler. Ama yok böyle bir şey demiştim. Yine söylüyorum, hiçbir zaman olmadı, şimdi de yok. Ve ben hiçbir siyasi partisi üyesi değilim şu anda. Ve AK Parti'yi desteklemiyorum, hayır. Türkiye Cumhuriyeti'ni destekliyorum."



