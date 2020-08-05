Parti kuracağı konuşulan İnce, Hüsamettin Cindoruk ve Mesut Yılmaz'la görüştü mü? İddialara canlı yayında yanıt verdi
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Parti kuracağı konuşulan İnce, Hüsamettin Cindoruk ve Mesut Yılmaz'la görüştü mü? İddialara canlı yayında yanıt verdi

CHP'den ayrılarak yeni parti kuracağı konuşulan Muharrem İnce, eski başbakanlardan Mesut Yılmaz ve eski Meclis başkanlarından Hüsamettin Cindoruk ile görüşme yaptığı iddialarını yalanladı.

05.08.2020 22:53 | Son Güncelleme: 05.08.2020 23:18

CNN Türk'te yayınlanan Ahmet Hakan'ın moderatörlüğündeki Tarafsız Bölge programına mesaj gönderen Muharrem İnce hakkındaki iddialara yanıt verdi. Yeni parti kuracağı konuşulan İnce'nin eski başbakanlardan Mesut Yılmaz ve eski Meclis başkanlarından Hüsamettin Cindoruk ile görüştüğü iddiaları ilk ağızdan yalanlandı.

"ÜLKEYE HİZMETLERİ OLANLARLA GÖRÜŞMEK ONURDUR"

Programın konuklarından gazeteci Emin Pazarcı'nın canlı yayında Muharrem İnce'nin bazı isimlerle görüştüğüne dair açıklaması üzerine İnce, Ahmet Hakan'a mesaj göndererek, "Emin Pazarcı'nın verdiği bilgi doğru değil, ülkeye hizmetleri olmuş insanlarla görüşmek benim için bir onurdur, seve seve görüşürüm ama böyle bir görüşmem olmadı. Eski devlet adamlarımızı töhmet altında bırakmayalım" dedi.

Parti kuracağı konuşulan İnce, Hüsamettin Cindoruk ve Mesut Yılmaz'la görüştü mü? İddialara canlı yayında yanıt verdi
Haber Yorumları (1)
İNCE İNCE GELECEĞE: Yeni parti şart. Tam destek. Bence 2023 te barajı da geçer
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