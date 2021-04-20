Parti grubunda Kılıçdaroğlu'nun zor anları! Sesi gitti, salondakiler alkışlarla destek oldu

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CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun parti grubundaki konuşması sırasında sesi gitti. Ramazan ayı dolayısıyla su da içemeyen Kılıçdaroğlu'na salondakiler alkışlarla destek verdi.

Parti grubunda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, konuşması sırasında sesinin gitmesi sebebiyle zor anlar yaşadı. Salondaki CHP'liler ise Kılıçdaroğlu'nun yaşadığı zor durum karşısında alkışlayarak destek verdi.

"BİRAZ DAHA DİNLEYECEKSİNİZ BENİ BÖYLE"

Ramazan dolayısıyla boğazını temizlemek için su da içemeyen Kılıçdaroğlu, salondakilere dönerek "Biraz daha dinleyeceksiniz beni böyle" ifadelerini kullandı.