Parmağa sıkışan yüzüğü itfaiye ekibi çıkardı

Parmağa sıkışan yüzüğü itfaiye ekibi çıkardı

Erzincan'da bir vatandaşın parmağına sıkışan yüzük itfaiye ekipleri tarafından çıkartıldı.

Parmağa sıkışan yüzüğü itfaiye ekibi çıkardı

Erzincan'da bir vatandaşın parmağına sıkışan yüzük itfaiye ekipleri tarafından çıkartıldı.

Erzincan merkez mahallesinde bulunan bir vatandaşın parmağına yüzük sıkıştı. Sıkışan yüzüğü çıkartamayan kişi hemen durumu Erzincan Belediye itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri parmakta sıkışan yüzüğü titiz çalışma sonucu çıkarttı. Vatandaş itfaiye ekiplerine yardımcı oldukları için teşekkür etti. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA
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