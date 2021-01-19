Parkta dehşete düşüren olay! Sahibinin elinden kaçan köpek koruma altındaki geyiği öldürdü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLARTÜMÜ

Parkta dehşete düşüren olay! Sahibinin elinden kaçan köpek koruma altındaki geyiği öldürdü

19.01.2021 14:30 | Son Güncelleme: 19.01.2021 14:58

İngiltere'de sahibinin elinden kaçan köpek parkta saldırdığı geyiği öldürdü. Kameralar tarafından saniye saniye kaydedilen olay sonrası köpeğin sahibine 602 sterlin para cezası verildi.

İngiltere'de özellikle geyikler için yapılan Richmond Park'ta bir köpek, geyiğe saldırdı. Orada bulunan bir bisiklet sürücüsü köpeğin geyiğe saldırdığını görünce, bisikletinden inip müdahale etmeye çalıştı.

Çevredeki diğer bisikletliler duruma müdahale etmek istese de başarılı olamadılar. İddiaya göre geyiğin köpek saldırısından önce başka bir aracın çarpması sonucu ayağı kırıldığı bu nedenle köpekten kaçamadı. Köpeğin saldırısı sonucu ağır yaralar alan geyik veteriner tarafından tedavi altına alınmasına rağmen hayatını kaybetti.

Köpeğin sahibi Franck Hiribarne'ye köpeğini kontrol altına almadığı gerekçesi ile 602 sterlin para cezası verildi. Olaydan sonra polis, parktaki hayvanlarını kontrol altına tutmaları için uyarıda bulundu.

Parkta dehşete düşüren olay! Sahibinin elinden kaçan köpek koruma altındaki geyiği öldürdü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Selçuk Özdağ İlham Aliyev Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Can Yaman Demet Akalın Acun Ilıcalı Neslihan Atagül
Spor Fatih Terim Gökhan Gönül Josef De Souza Mustafa Cengiz Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler Kar Kaza Ankara Otomobil
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Parkta dehşete düşüren olay! Sahibinin elinden kaçan köpek koruma altındaki geyiği öldürdü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.1.2021 14:58:17. #1.14#
title