Parkta dehşete düşüren olay! Sahibinin elinden kaçan köpek koruma altındaki geyiği öldürdü

İngiltere'de özellikle geyikler için yapılan Richmond Park'ta bir köpek, geyiğe saldırdı. Orada bulunan bir bisiklet sürücüsü köpeğin geyiğe saldırdığını görünce, bisikletinden inip müdahale etmeye çalıştı.

Çevredeki diğer bisikletliler duruma müdahale etmek istese de başarılı olamadılar. İddiaya göre geyiğin köpek saldırısından önce başka bir aracın çarpması sonucu ayağı kırıldığı bu nedenle köpekten kaçamadı. Köpeğin saldırısı sonucu ağır yaralar alan geyik veteriner tarafından tedavi altına alınmasına rağmen hayatını kaybetti.

Köpeğin sahibi Franck Hiribarne'ye köpeğini kontrol altına almadığı gerekçesi ile 602 sterlin para cezası verildi. Olaydan sonra polis, parktaki hayvanlarını kontrol altına tutmaları için uyarıda bulundu.