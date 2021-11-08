PARKLARA KAUÇUK ZEMİN DÖŞENİYOR

FATİH, İSTANBUL (Habermetre) - Belediyemiz tarafından şehir genelindeki parklarda gerçekleştirilen yenileme çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

Belediyemiz tarafından şehir genelindeki parklarda sürdürülen yenileme çalışmaları kapsamında, Fatih Mahallesindeki iki parkta zemin döşeme çalışması gerçekleştirildi.

Yapılan çalışmalarla ilgili bilgi veren Park ve Bahçeler Müdürlüğü yetkililerimiz, Fatih Mahallesinde bulunan Şehit Mehmet Kazım Çakmakçı Parkındaki kauçuk zemin çalışmasının tamamlandığını, yine aynı mahallede bulunan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi karşısındaki parkta ise zemin döşeme çalışmalarına başlandığı belirtildi.

Fatih Mahallesi sakinleri ise yapılan çalışmalardan duydukları memnuniyeti dile getirerek, Belediye Başkanımız Dr. Süleyman Kılınç'a ve ekiplerimize teşekkür etti.

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