Parke renkleri! En çok tercih edilen parke renkleri? En çok tercih edilen parke isimleri nelerdir?
Parke bir evin temiz ve düzenli görünmesi için en önemli ayrıntılarından birisidir. Evin daha tertipli ve düzenli görünmesi için kullanılan ve kışında soğuklardan koruyan parkelerin en çok tercih edilen renkleri, desenleri ve isimleri nelerdir?
Parke evin düzenli olması için olmazsa olmaz bir ayrıntı. Hal böyle olunca da ev tutan ya da ev yaptıranlar için parke oldukça önemli bir detay haline geliyor. Peki, en sevilen parke renkleri nelerdir? En çok tercih edilen parke renkleri? En çok tercih edilen parke isimleri nelerdir?
PARKE RENKLERİ!
Parke örnek alınan ağacın desen ve rengine göre değişiklik gösterir. Ülkemizde 2 farklı laminat parke rengi üzerinde yoğunlaşılmaktadır.
Bu parke renkleri, meşe ve çam rengidir. Bunların farklı tonlarındaki versiyonları ile birlikte parke renk isimleri mevcuttur. Oak yazan parkelerde, meşe rengidir.
PARKE İSİMLERİ!
Meşe (Oak Parke Rengi)
Açık Meşe
Gri Parke Rengi
Gümüş Meşe
Ceviz Parke Rengi
Çam Parke Rengi
Ladin Parke Rengi
Gül Parke Rengi
Zebrano Parke Rengi
Okume Parke Rengi
Kayın Parke Rengi
Kiraz Parke Rengi
Lareks
Golden Meşe
Ilgaz Meşe
Sapalli
Merbau
Akağaç Parke Rengi
Sarıçam
Vingate Parke Rengi
Rustik (Eskitme) Parke Rengi