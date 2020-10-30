Parke renkleri! En çok tercih edilen parke renkleri? En çok tercih edilen parke isimleri nelerdir?
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Parke renkleri! En çok tercih edilen parke renkleri? En çok tercih edilen parke isimleri nelerdir?

30.10.2020 13:33 | Son Güncelleme: 30.10.2020 13:37
Parke renkleri! En çok tercih edilen parke renkleri? En çok tercih edilen parke isimleri nelerdir?

Parke bir evin temiz ve düzenli görünmesi için en önemli ayrıntılarından birisidir. Evin daha tertipli ve düzenli görünmesi için kullanılan ve kışında soğuklardan koruyan parkelerin en çok tercih edilen renkleri, desenleri ve isimleri nelerdir?

Parke evin düzenli olması için olmazsa olmaz bir ayrıntı. Hal böyle olunca da ev tutan ya da ev yaptıranlar için parke oldukça önemli bir detay haline geliyor. Peki, en sevilen parke renkleri nelerdir? En çok tercih edilen parke renkleri? En çok tercih edilen parke isimleri nelerdir?

PARKE RENKLERİ!

Parke örnek alınan ağacın desen ve rengine göre değişiklik gösterir. Ülkemizde 2 farklı laminat parke rengi üzerinde yoğunlaşılmaktadır.

Bu parke renkleri, meşe ve çam rengidir. Bunların farklı tonlarındaki versiyonları ile birlikte parke renk isimleri mevcuttur. Oak yazan parkelerde, meşe rengidir.

Parke renkleri! En çok tercih edilen parke renkleri? En çok tercih edilen parke isimleri nelerdir?

PARKE İSİMLERİ!

Meşe (Oak Parke Rengi)

Açık Meşe

Gri Parke Rengi

Gümüş Meşe

Ceviz Parke Rengi

Çam Parke Rengi

Ladin Parke Rengi

Gül Parke Rengi

Zebrano Parke Rengi

Okume Parke Rengi

Kayın Parke Rengi

Kiraz Parke Rengi

Lareks

Golden Meşe

Ilgaz Meşe

Sapalli

Merbau

Akağaç Parke Rengi

Sarıçam

Vingate Parke Rengi

Rustik (Eskitme) Parke Rengi

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