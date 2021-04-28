"Park yasak" tabelasının yanına park edilen tır kazaya neden oldu: 1 yaralı

Gaziantep'te, "park yasak" tabelasının yanına park edilen tır kazaya neden oldu.

Gaziantep'te, "park yasak" tabelasının yanına park edilen tır kazaya neden oldu. Kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, 4. Organize Sanayi Bölgesi 83422 nolu cadde üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İbrahim Şimşek idaresindeki 31 AEC 494 plakalı Renault marka otomobil, yol kenarında park halinde bulunan 27 AVV 49 plakalı Renault marka tıra arkadan çarptı. Kazada, otomobil sürücüsü İbrahim Şimşek yaralandı. Yaralı sürücü olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin avradından ambulansla Şehitkamil Devlet Hastanesine sevk edildi. Kazayla ilgili polis inceleme başlatırken tırın, park yasak tabelasının yanına park edilmiş olması dikkat çekti. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı