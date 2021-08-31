Park ve Bahçeler Müdürlüğümüz Çim Biçme ve sulama çalışmalarını sürdürüyor

Park ve Bahçeler Müdürlüğümüz Çim Biçme ve sulama çalışmalarını sürdürüyor Park ve Bahçeler Müdürlüğümüz parklarımızda çim biçme, ağaç budama ve çarşı ile yeşil alanlarımızda ki ağaçaların sulama çalışmalarını sürdürüyor.