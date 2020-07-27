Park kavgasında eniştesini öldürdü
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Park kavgasında eniştesini öldürdü

Konya'da akrabalar arasında çıkan park kavgasında kayınbiraderi tarafından bıçaklanan kişi öldü, iki çocuğu da yaralandı.

27.07.2020 05:49 | Son Güncelleme: 27.07.2020 07:53

Konya'da akrabalar arasında çıkan park kavgasında kayınbiraderi tarafından bıçaklanan kişi öldü, iki çocuğu da yaralandı.

Olay, saat 23.45 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Sarayköy Mahallesi 13187. Sokak'ta yaşandı. Edinilen bilgiye göre, yakın komşu olan akrabalar arasında otomobil parkı nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine S.A.Y. (48) eniştesi Nevzat A.'ya (53) bıçakla saldırdı. Nevzat A. kayınbiraderinin saldırısında kalp ve sırtından aldığı bıçak darbeleriyle ağır yaralandı. Kavga ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olayda, Nevzat A.'nın kızı A.Ç. (21) başından aldığı darbeyle, oğlu M.A. (27) ise göğsünden aldığı bıçak darbesiyle yaralandı. Ağır yaralanan Nevzat A. kaldırdığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olaya karıştıkları tespit edilen Nevzat A.'nın kayınbiraderi S.A.Y (48) ile oğlu H.A.Y. (23) ve damadı R.K. (31) gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KONYA

Park kavgasında eniştesini öldürdü

Kaynak: İHA

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