Park halindeki otomobilin üzerindeki bin liralık aksesuarı böyle çaldı
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Park halindeki otomobilin üzerindeki bin liralık aksesuarı böyle çaldı

İhlas Haber Ajansı / Batuhan Toprak - Haberler | 3. Sayfa

Park halindeki otomobilin üzerindeki bin liralık aksesuarı böyle çaldı Arnavutköy'de park halindeki otomobilin bin liralık aksesuar parçalarını çalan hırsız, güvenlik kamerasına yakalandı.

Park halindeki otomobilin üzerindeki bin liralık aksesuarı böyle çaldı

İSTANBUL - Arnavutköy'de park halindeki otomobilin bin liralık aksesuar parçalarını çalan hırsız, güvenlik kamerasına yakalandı. Hırsızın araca yaklaşıp üzerinde bulunan aksesuarları çaldığı anlar anbean kaydedildi.

Olay, dün gece saatlerinde Arnavutköy Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, park halindeki otomobilin üzerinde bulunan oto aksesuar parçalarını fark eden hırsız harekete geçti. Araca yaklaşan hırsız, otomobilin üzerindeki aksesuar parçaları tek tek söktü. Bin liralık aksesuar çalan hırsızın o anları güvenlik kameraları tarafından anbean kaydedildi.

Park halindeki otomobilin üzerindeki bin liralık aksesuarı böyle çaldı
Park halindeki otomobilin üzerindeki bin liralık aksesuarı böyle çaldı
Park halindeki otomobilin üzerindeki bin liralık aksesuarı böyle çaldı
Park halindeki otomobilin üzerindeki bin liralık aksesuarı böyle çaldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Batuhan Toprak

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