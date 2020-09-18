Park halindeki otomobil yanarak, kullanılamaz hale geldi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Park halindeki otomobil yanarak, kullanılamaz hale geldi

MARDİN'in Derik ilçesinde, park halindeki otomobil, yanarak, küle döndü.

Park halindeki otomobil yanarak, kullanılamaz hale geldi
18.09.2020 09:48 | Son Güncelleme: 18.09.2020 09:54

MARDİN'in Derik ilçesinde, park halindeki otomobil, yanarak, küle döndü.

Derik ilçesi Bahçelievler Mahallesi'nde yaşanan olayda, Ömer Karabatar, dün akşam otomobiliyle yakınlarına misafirliğe gitti. Karabatar'ın yol üzerine park ettiği 21 VA 255 plakalı otomobilinde gece yarısı heüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Vatandaşların ihbarı üzerine gelen itfaiye ekipleri, alevlere müdahale etti ancak otomobil, yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

 


Kaynak: DHA

DHA Editörü - Emrullah KARAKAŞ
Emrullah KARAKAŞ
DHA Editörü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hulusi Akar Donald Trump Süleyman Soylu Fahrettin Koca Mustafa Destici
Magazin Demet Akbağ Deniz Akkaya Aytaç Ağırlar Okan Bayülgen
Spor Babel Adem Büyük Eddie Newton Vedat Muriqi Rıza Çalımbay
Daha Fazla Uefa Çocuk Avrupa Türk Lirası
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Park halindeki otomobil yanarak, kullanılamaz hale geldi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.9.2020 10:56:25. #1.14#
title