Park halindeki minibüs, alev alev yandı
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Park halindeki minibüs, alev alev yandı

Park halindeki minibüs, alev alev yandı
Demirören Haber Ajansı / Deniz Tokat - Haberler | Güncel

DENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesinde, park halindeki minibüste çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

DENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesinde, park halindeki minibüste çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Minibüs, kullanılamaz hale geldi. 

Eskihisar Mahallesi'nde, yol kenarında park halindeki Berna İkinci'ye ait 20 ZV 498 plakalı minibüsün motor bölümünde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, minibüsü sardı. Minibüsten yükselen alevleri görenlerin ihbarıyla bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin müdahalesi sonucu kontrol altına alınıp, söndürüldü. Minibüs, yangında kullanılamaz hale gelirken, çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.


Park halindeki minibüs, alev alev yandı
Park halindeki minibüs, alev alev yandı
Park halindeki minibüs, alev alev yandı
Park halindeki minibüs, alev alev yandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Deniz Tokat

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