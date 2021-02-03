Park halindeki kamyona çarpan motosikletli öldü
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Park halindeki kamyona çarpan motosikletli öldü

03.02.2021 20:40 | Son Güncelleme: 03.02.2021 20:44
Park halindeki kamyona çarpan motosikletli öldü

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, park halindeki kamyona çarpan motosikletin sürücüsü Mehmet Ali Ersoy (63), yaşamını yitirdi.

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, park halindeki kamyona çarpan motosikletin sürücüsü Mehmet Ali Ersoy (63), yaşamını yitirdi. Çarpmanın şiddetiyle Ersoy'un kaskının kırıldığı belirlendi.

Kaza, dün saat 04.30 sıralarında İzmir - Ankara Karayolu,  Jandarma Kavşağı'nda meydana geldi. Çalıştığı bir tavuk kesimhanesinden mesaisi sonrası evine gitmek üzere çıkan Mehmet Ali Ersoy'un kullandığı 45 N 9776 plakalı motosiklet, yol kenarında park halindeki 31 PAA 64 plakalı kamyona arkadan çarptı. Kaskı takılı olan motosiklet sürücüsü Ersoy, çarpışmanın şiddetiyle yola savruldu. Yoldan geçen diğer araç sürücüleri durumu, polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri, motosiklet sürücüsü Ersoy'un yaşamını yitirdiğini belirledi. Ersoy'un cansız bedeni, polisin olay yerindeki incelemelerinin ardından Turgutlu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Çarpışmanın şiddetiyle Ersoy'un kaskının da kırıldığı belirlenirken, polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.


Park halindeki kamyona çarpan motosikletli öldü
Park halindeki kamyona çarpan motosikletli öldü
Park halindeki kamyona çarpan motosikletli öldü
Park halindeki kamyona çarpan motosikletli öldü
Park halindeki kamyona çarpan motosikletli öldü
Park halindeki kamyona çarpan motosikletli öldü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Doğan ÇİZMECİ

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