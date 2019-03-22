Park Halindeki Kamyona Çarpan Motosikletin Sürücüsü Öldü
Uşak'ta park halindeki kamyona çarpan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi.
Uşak'ta park halindeki kamyona çarpan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, plakasız motosikletiyle Uşak Karma Deri Organize Sanayi Sitesi'nde ilerleyen Ahmet Sayan (52), deri fabrikasının önünde park halindeki 20 NT 459 plakalı kamyona arkadan çarptı.
Motosiklet sürücüsü Sayan, kaza yerinde hayatını kaybetti.
Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından sürücünün cenazesi, otopsi için Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü.
Kaynak: AA