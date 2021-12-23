Park halindeki kamyon alev alev yandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Park halindeki kamyon alev alev yandı

Park halindeki kamyon alev alev yandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Malatya'da park halindeki kamyon alev alev yandı.

Malatya'da park halindeki kamyon alev alev yandı. Olay anı cep telefonu ile görüntülendi.

Olay, Yeşilyurt ilçesine bağlı Özalper Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Şeker Fabrikası yerleşkesinde küspe dolumu için bekleyen bir kamyonda henüz bilenmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Çıkan yangında alevler kısa sürede aracı sararken, ihbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Cep telefonu ile görüntülenen yangın kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerince söndürülürken, araç kullanılmaz hale geldi.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA

7 katlı apartmanda alevler yükseldi! Mahsur kalan 3'ü çocuk 7 kişi kurtarıldı

7 katlı apartmanda alevler yükseldi! Mahsur kalan 3'ü çocuk 7 kişi kurtarıldı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title