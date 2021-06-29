Park halindeki iki minibüs alev topuna döndü
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Park halindeki iki minibüs alev topuna döndü

İhlas Haber Ajansı / Kadir Arslan - Haberler | Yerel

Park halindeki iki minibüs alev topuna döndü Alev alev yanan dolmuşlar hurdaya döndü Kırıkkale'de park halindeyken alevlere teslim olan iki dolmuş aracı itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.

Park halindeki iki minibüs alev topuna döndü

Alev alev yanan dolmuşlar hurdaya döndü

KIRIKKALE - Kırıkkale'de park halindeyken alevlere teslim olan iki dolmuş aracı itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.

Yangın, Selim Özer Mahallesi Vatan Caddesi üzerinde sabah erken saatlerde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, açık alanda park halinde bulunan iki dolmuş aracından birinin motor bölümünde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler minibüsü sararken hemen yan tarafında park halinde bulunan diğer dolmuşa da sıçradı.

İlk olarak mahalle sakinlerinin müdahale etmeye çalıştığı yangında minibüsler alev topuna döndü. Vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Belirtilen adrese giden Kırıkkale Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, her iki araçtan yükselen alevlere müdahale etti. Ekiplerin çalışmaları sonrasında minibüslerdeki alevler kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında 71 M 0189 ve 71 M 0172 plakalı dolmuş araçları hurdaya döndü.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Park halindeki iki minibüs alev topuna döndü
Park halindeki iki minibüs alev topuna döndü
Park halindeki iki minibüs alev topuna döndü
Park halindeki iki minibüs alev topuna döndü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Kadir Arslan

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