Park halinde olan ve freni boşalan kamyonet kamyona böyle çarptı
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Park halinde olan ve freni boşalan kamyonet kamyona böyle çarptı

19.10.2020 13:38 | Son Güncelleme: 19.10.2020 14:13

Park halinde olan ve freni boşalan kamyonet kamyona böyle çarptı Gaziantep'te bir akaryakıt istasyonunda park halinde bulunan kapalı kasa kamyonetin freni boşalınca karayoluna çıktı.

Park halinde olan ve freni boşalan kamyonet kamyona böyle çarptı

GAZİANTEP - Gaziantep'te bir akaryakıt istasyonunda park halinde bulunan kapalı kasa kamyonetin freni boşalınca karayoluna çıktı. Yola çıkan kamyonete aynı yönden gelen kamyon çarparak orta refüje devrildi. Kaza anı ise anbean akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgilere göre, Gaziantep- Oğuzeli karayolunda bir pazarlama firmasında çalışan İbrahim Bal dinlenmek için 27 AU 757 plakalı Renault marka kapalı kasa kamyonetini akaryakıt istasyonuna park etti. Park halindeki kamyonet freninin boşalması sonucu hareket ederek karayoluna çıktı. Bu esnada Gaziantep İstikametinden Oğuzeli istikametine gitmekte olan Celal Kılıç idaresindeki Dodge Fargo marka toprak yüklü kamyon araca arkadan çarptı. Çarpışmanın etkisiyle kamyon orta refüje çıkarak devrildi.

Kazada yaralanan kamyon sürücüsü Celal Kılıç olay yerine gelen 112 ekipleri tarafından hastaneye kaldırılırken durumunun ise iyi olduğu öğrenildi.

Park halinde olan ve freni boşalan kamyonet kamyona böyle çarptı
Park halinde olan ve freni boşalan kamyonet kamyona böyle çarptı
Park halinde olan ve freni boşalan kamyonet kamyona böyle çarptı
Park halinde olan ve freni boşalan kamyonet kamyona böyle çarptı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / RESUL YANBUL

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