Park Bahçeler Daire Başkanlığından Budama çalışmaları

Büyükşehir Belediyesi Park Bahçeler Daire Başkanlığı ekipleri tarafından kent genelinde Büyükşehir sorumluluk alanında bulunan park, refüj ve kavşaklarda bulunan ağaçların sağlıklı bir şekilde gelişmesi ile birlikte özellikle kış aylarında olumsuz hava koşullarından etkilenmemeleri için budama çalışmaları yoğun bir şekilde sürdürülüyor.

Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı Park ve Bahçeler Müdürü Ahmet Turan Özbey sürdürülen budama çalışmalarıyla ilgili yaptığı açıklamada, "Budama mevsimi ile birlikte ekiplerimiz park, refüj, kavşak ve mesire alanlarındaki budama çalışmalarına ekiplerimiz başladılar. Şu anda ekiplerimiz Battalgazi yolu üzerindeki çalışmalarımız form budama çalışmasıdır. Bu çalışmalarımızda vatandaşlarımızdan gelen talepleri ve trafikte yaşanması muhtemel olumsuzlukları ortadan kaldırmış oluyorum. Form budama çalışmalarının yanında yapmış olduğumuz budama çalışmalarıyla gençleştirme çalışmalarımızda büyük bir hızla devam etmektedir. Budama çalışmalarımızda önceliğimiz sağlıksız ve kurumuş dalların budanmasıdır. Ayrıca bu çalışmalarımızın yanında ömrünü tamamlamış olan ağaçlarımız kaldırılarak yerlerine yeni fidan dikimleri gerçekleştiriyoruz.Çalışmalarımız aralıksız bir şekilde devam edecektir" şeklinde konuştu.

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