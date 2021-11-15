Pare ne demek? TDK'ya göre pare kelimesinin anlamı nedir? Pare ne anlama geliyor? - Haberler
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Pare ne demek? TDK'ya göre pare kelimesinin anlamı nedir? Pare ne anlama geliyor?

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Pare ne demek? TDK'ya göre pare kelimesinin anlamı nedir? Pare ne anlama geliyor?

Dilimizdeki bazı kelimelerin anlamları bilinmeyebiliyor. Bunlardan birisi de Pare kelimesidir. Peki, Türk Dil Kurumu'na göre Pare nedir, ne demek? Pare ne anlama geliyor? TDK'ya göre Pare ne manaya geliyor? Pare'nin anlamları nedir? Detaylar haberimizde...

Tdk'ya göre Pare ne demektir merak edilen kelimelerin başında geliyor. Peki, Pare nedir, Pare ne demektir? Pare cümle içinde kullanımına örnekler...

TDK'YA GÖRE PARE NE DEMEK?

Türk Dil Kurumu'na göre dilimize Farsça'dan geçen Pare kelimesi "Parça, kısım." ve "Tane, adet" anlamlarına gelmektedir.

Pare ne demek? TDK'ya göre pare kelimesinin anlamı nedir? Pare ne anlama geliyor?

Tdk Pare 1. anlamı : Parça, kısım

TDK Pare 2. anlamı : Tane, adet

Cümle içerisinde kullanımı:

"Hür ufuklarda donanmış iki yüz pare gemi/ Yeni doğmuş ayı gördükleri yerden geliyor" - Yahya Kemal Beyatlı

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