Paraşütü Açılmayan Turist Feci Şekilde Can Verdi! O Anlar Anbean Kaydedildi

Paraşütü Açılmayan Turist Feci Şekilde Can Verdi! O Anlar Anbean Kaydedildi

Portekiz'de paraşütü açılmayan Alman turist, 80 metreden yere çakılarak hayatını kaybetti. Alman turistin hayatını kaybettiği anlar amatör kamera tarafından anbean kaydedildi.

Portekiz'de paraşütü açılmayan turist yere çakılarak hayatını kaybetti.

Portekiz'de turistlerin yamaç paraşütü etkinliği kötü bitti. Bir eğitmen ve Alman turist yaklaşık 80 metre yükseklikteki tepeden aşağı atladı. Ancak turistin paraşütü açılmadı.

50 YAŞINDAKİ TURİST YERE ÇAKILDI

Yere çakılan 50 yaşındaki Alman turist, olay yerinde hayatını kaybetti. O anlarsa amatör kamera tarafından anbean kaydedildi.

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Google+ SayfasıPaylaş Instagram SayfasıTakip Et
YORUMLAR (4)
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.