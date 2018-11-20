Paraşütü Açılmayan Turist Feci Şekilde Can Verdi! O Anlar Anbean Kaydedildi
Portekiz'de paraşütü açılmayan Alman turist, 80 metreden yere çakılarak hayatını kaybetti. Alman turistin hayatını kaybettiği anlar amatör kamera tarafından anbean kaydedildi.
Portekiz'de paraşütü açılmayan turist yere çakılarak hayatını kaybetti.
Portekiz'de turistlerin yamaç paraşütü etkinliği kötü bitti. Bir eğitmen ve Alman turist yaklaşık 80 metre yükseklikteki tepeden aşağı atladı. Ancak turistin paraşütü açılmadı.
50 YAŞINDAKİ TURİST YERE ÇAKILDI
Yere çakılan 50 yaşındaki Alman turist, olay yerinde hayatını kaybetti. O anlarsa amatör kamera tarafından anbean kaydedildi.
YORUMLAR (4)
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o neki ya türkiyede sebze pazarında gezse fiyatlar karşısında iki kere ölürdüCevap Yaz 12 4 Yayından Kaldır
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O an heycanla aklı gitmiştir ve paraşütü açamamıştır. :)Cevap Yaz 2 Yayından KaldırDİYORSUN: ZorundamiyimYayından Kaldır
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havada kalpten gıtmıs olabılırCevap Yaz 8 Yayından Kaldır