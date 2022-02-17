PARAŞÜTÇÜ, ELEKTRİK TELLERİNDE ASILI KALDI

AKYAZI, SAKARYA (DHA) - TRABZON'da Akyazı mevkisinden atlayış yapan Ali Atıcı'nın yamaç paraşütü, iniş sırasında elektrik tellerine dolandı. Havada asılı kalan Atıcı, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Ortahisar ilçesine bağlı Akyazı Mahallesi'nden sahile doğru atlayış yapan Ali Atıcı'nın paraşütü iniş sırasında Medical Park Stadyumu'nun da bulunduğu bölgeden geçen kara yolu üzerindeki elektrik tellerine takıldı. Yoldan geçen sürücülerin fark ettiği paraşütçü için itfaiye ekiplerinden yardım istendi. İhbarla bölgeye büyükşehir belediyesi itfaiye ve elektrik dağıtım ekipleri sevk edildi. Ekipler önlem alıp, elektiriği kestiği bölgede Ali Atıcı, itfaiye aracının merdiveniyle yanına yaklaşan itfaiye erince kurtarıldı. Atıcı'nın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.