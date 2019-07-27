Paraşütçü çalılıklara takılıp uçuruma düştü

Samsun'un Bafra ilçesinde düzenlenen 3. Kapıkaya Doğa Sporları Festivali'nin 4'üncü gününde tandem uçuşu yapan pilot, yolcusu ile birlikte kalkış sırasında çalılıklara takılarak 45 metrelik uçuruma düştü.

Doğal güzelliği ile dikkati çeken Kapıkaya'da yaklaşık 2 bin 500 sporcunun katıldığı festivalin dördüncü günü, yamaç paraşütü gösterilerine sahne oldu.

Gösteriler sırasında 900 metre yükseklikten atlayış yapan tandem pilot Ahmet Erbey, yolcusu Yeliz Çabık ile birlikte kalkış anında çalılıklara takıldı. Pilot ve yolcusu yaklaşık 45 metrelik uçuruma yuvarlandı.

Vücutlarının çeşitli yerlerinde kırıklar oluşan Erbey ile Çabık'ı kurtarmak için olay yerine Samsun Afet ve Acil Durum Müdürlüğünün arama ve kurtarma birliği ekipleri çağrıldı. Ekipler iki yaralıyı halatlar yardımıyla yukarı çıkardı.

112 Acil Sağlık ekiplerine teslim edilen yaralılar, Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA