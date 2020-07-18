Paramotor nedir? Paramotor özellikleri neler, nasıl kullanılır?
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Paramotor nedir? Paramotor özellikleri neler, nasıl kullanılır?

Motorlu yamaç paraşütü olarak bilinen paramotor ilk olarak 1980 yılında İngiliz helikopter pilotu Mike Byrne tarafından kullanıldı. Paramotor ne işe yarar? Araç 1986 yılında geliştirildi ve Fransa'da popüler hale geldi. Sonrasında hobi aracı olarak yaygınlaştı. İşte, paramotor özellikleri...

Paramotor nedir? Paramotor özellikleri neler, nasıl kullanılır?
18.07.2020 11:16 | Son Güncelleme: 18.07.2020 11:20

Motor ile paraşütün birleştirilmesi ile elde edilmiş pratik bir araç olan paramotor, Powered Paragliding (PPG) olarak da bilinir. Hafif ve taşıması kolay araç türüdür ve son yıllarda hobi aracı olarak dikkat çekiyor. 13 Haziran 2006 tarihinde Kanadalı Csaba Lemak adlı firma ilk elektrikli motorlu paraşütü üretmişti.

PARAMOTOR NEDİR?

Paramotor, motorlu yamaç paraşütüdür. "Motorlu yamaç paraşütü" veya Powered Paragliding (PPG) olarak da bilinir. "Paraşüt" ve "motor" kelimelerinin birleştirilmesinden türetilen bir kelimedir. Dünyanın ilk paramotoru ise 1980 yılında İngiliz helikopter pilotu Mike Byrne tarafından Essex'te kullanıldı. 1986 yılında Fransız La Mouette firmasının geliştirdiği yeni bir paramotor modeli, ülkede yaygınlaştı. Ardından paramotor, hobi aracı olarak Avrupa'da hızla popüler hale geldi.13 Haziran 2006 tarihinde Kanadalı Csaba Lemak adlı firma, ilk elektrik motorlu paramotoru üretti.

PARAMOTOR ÖZELLİKLER

Sırtta taşınan bir motor, büyük pervane ve yamaç paraşütü ile uçabilen hafif hava aracı olan paramotorlarda, uçuş irtifası tamamen pilotun kontrolündedir, yerden 5 kilometre yüksekliğe kadar çıkabilir. Türkiye'de son 10 yıl içinde yaygınlaşan araç, özellikle hobi uçuşları ve çeşitli reklam faaliyetlerinde kullanılıyor.Motorsuz yamaç paraşütüne göre çok daha güvenlidir. Ayakla veya tekerlekle hareket etme özelliği olan iki modeli bulunuyor.

Paramotorun motor ağırlığı 20 ila 25 kilogram civarındadır. Bazı modellerde 20 kilogramın altında veya 30 kilogramın üzerinde ağrılığı olan motorlar da bulunabiliyor. Kanat ve motor ağırlığı ile pilotun ağırlığı arasında doğrudan bağlantı vardır. Pilotun ağırlığına göre kanat genişliği değişebilir. Normal kilolardaki insanlar her tür paramotoru kullanabilir. Ayakla hareket ettirilen modelleri fiziksel olarak kullanmakta sorun yaşayanlar, "trike" ekleyerek tekerlekle hareket edebilir.

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