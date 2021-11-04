Paraguay, ulusal içecekleriyle dalga geçen büyükelçiyi istenmeyen adam ilan etti.
Haberler.com / Gözde Nur Bayar - Haberler | Dünya
Bolivya'nın Paraguay Büyükelçisi Mario Cronembold, ülkenin ulusal içeceğini tiye alan bir TikTok videosu çekti. Paraguay yönetiminin tepkiyle karşıladığı bu video sonrası, büyükelçi istenmeyen adam ilan edildi. Bolivya Dışişleri Bakanlığı da Cronembold'un görevden alındığını duyurdu.
Bolivya Dışişleri Bakanlığı, ülkenin Paraguay Büyükelçisi Mario Cronembold'u video paylaşım platformu TikTok'ta yer alan paylaşımı nedeniyle görevden aldığını duyurdu.
BAKANLIK DUYURDU
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Bilgiyi aldıktan ve koşulları değerlendirdikten sonra Büyükelçi Cronembold, 1 Kasım 2021'den itibaren görevinden alındı" ifadelerine yer verildi.
ÜLKENİN ULUSAL İÇEÇEĞİ İLE DALGA GEÇTİ
Cronembold, TikTok üzerinden Paraguay'ın ulusal içeceği terere ile alay ettiği bir video yayınlamıştı. Büyükelçi, yayınladığı videoda terere içtikçe sesinin değiştiğini ima ediyordu.
Paraguay parlamentosu, paylaşımı 'hakaret' olarak nitelendirmiş ve Cronembold'u istenmeyen kişi ilan etmişti.
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