Paraguay, ulusal içecekleriyle dalga geçen büyükelçiyi istenmeyen adam ilan etti.

Bolivya Dışişleri Bakanlığı, ülkenin Paraguay Büyükelçisi Mario Cronembold'u video paylaşım platformu TikTok'ta yer alan paylaşımı nedeniyle görevden aldığını duyurdu.

BAKANLIK DUYURDU

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Bilgiyi aldıktan ve koşulları değerlendirdikten sonra Büyükelçi Cronembold, 1 Kasım 2021'den itibaren görevinden alındı" ifadelerine yer verildi.

ÜLKENİN ULUSAL İÇEÇEĞİ İLE DALGA GEÇTİ

Cronembold, TikTok üzerinden Paraguay'ın ulusal içeceği terere ile alay ettiği bir video yayınlamıştı. Büyükelçi, yayınladığı videoda terere içtikçe sesinin değiştiğini ima ediyordu.

Paraguay parlamentosu, paylaşımı 'hakaret' olarak nitelendirmiş ve Cronembold'u istenmeyen kişi ilan etmişti.

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