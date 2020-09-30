Papiss Cisse kimdir? Papiss Cisse kaç yaşında? Papiss Cisse hangi takımda forma giyiyor?
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Papiss Cisse kimdir? Papiss Cisse kaç yaşında? Papiss Cisse hangi takımda forma giyiyor?

30.09.2020 15:41 | Son Güncelleme: 30.09.2020 15:45
Papiss Cisse kimdir? Papiss Cisse kaç yaşında? Papiss Cisse hangi takımda forma giyiyor?

Santrfor mevkisinde forma giyen Senegalli millî futbolcu Papiss Cisse kimdir? Papiss Cisse kaç yaşında? Papiss Cisse hangi takımda forma giydi?

Papiss Demba Cissé 3 Haziran 1985 tarihinde Dakar'da doğdu. 1,81 m boyunda ve 80 kg ağırlığındaki futbolcu Fenerbahçe'ye transferi ile gündemde. Peki, Papiss Cisse kimdir? Papiss Cisse kaç yaşında? Papiss Cisse hangi takımda forma giyiyor?

PAPİSS CİSSE KİMDİR?

Forvet bölgesine Aston Villa'dan Samatta'yı transfer eden Fenerbahçe, bir süredir görüşme sağladığı Papiss Cisse ile de mutlu sona ulaştı. Süper Lig'de 20 gol barajını geçen Papis Cisse, sezon boyunca krallık yarışında başta Trabzonsporlu Alexander Sörloth olmak üzere birçok hücum oyuncusu ile rekabet içinde oldu. Pandemi sonrası oynanan kritik yarı final rövanş maçında Antalyaspor'a karşı hat-trick yapıp takımının finale taşımıştı. Cisse bu dönemde Alanyaspor kulüp tarihinin Süper Lig'de en golcü oyuncusu unvanına da sahip oldu. 010-2011 sezonunda 22 gol atarak Bundesliga'da bir sezonda en çok gol atan Afrikalı oyuncu ünvanını kazanmıştır. Aynı sezonda EFFIFU ödülüne layık görülmüştür.

PAPİSS CİSSE HANGİ TAKIMDA FORMA GİYDİ?

Alanyaspor,

Shandong Luneng Taishan,

Newcastle United,

SC Freiburg,

FC Metz,

Senegal,

Fenerbahçe

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