Papanaşi nedir? Papanaşi tarifi! Masterchef Balkan Romanya yemekleri! Papanaşi nasıl yapılır, malzemeleri nedir?

Papanaşi nedir? Papanaşi nasıl yapılır, malzemeleri nedir? sorularının yanıtı Masterchef izleyicileri tarafından merak ediliyor. Papanaşi tarifi, Romen mutfağına ait geleneksel bir tatlı. Ekşi krema ve reçelle servis edilen nefis kızartılmış peynirli çörekler olan meyveli tatlıyı mutlaka denemelisiniz. İşte 17 Kasım Masterchef 2021 Papanaşi tarifi (Romanya), malzemeler ve püf noktası

PAPANAŞİ MALZEMELERİ

2 yumurta

1/2 yemek kaşığı kabartma tozu

1/2 yemek kaşığı vanilya özü

2 su bardağı un

500 gr çökelek peyniri

1/2 su bardağı pudra şekeri

2 su bardağı zeytinyağı

1 yemek kaşığı kabuk rende limon

200 gr ekşi krema

1 su bardağı vişne reçeli

PAPANASİ NASIL YAPILIR?

Süzme peynirdeki fazla suyu boşaltın. Ardından süzme peyniri bir kaseye koyun. Peyniri ufalayın. Ayrı bir kapta yumurtaları ve şekeri el blenderı ile şeker iyice eriyene kadar karıştırın. Limon rendesi, vanilya özü ve peyniri, şekerli karışıma ilave edin. Tüm malzemeleri karıştırın. Un ve kabartma tozunu bir kapta karıştırın. Ardından ıslak malzemelerin olduğu karışıma ilave edin. Pürüzsüz bir hamur kıvamı elde edene kadar malzemeleri spatula yardımıyla karıştırın. Hamuru yoğurun ve bir top haline getirin. Hamuru 15-20 dakika dinlendirin. Hamuru dinlendirdikten sonra, tezgaha un serpin ve hamuru tezgaha koyun. Hamuru 9 eşit parçaya ayırın. 8 parça hamurun her birini ortası delik olacak simitler haline getirin. Kalan bir parça hamur ile 8 tane küçük top hamur hazırlayın. Ortası delik hamurları 6 cm kalınlıkta, küçük top hamurları 3 cm kalınlıkta hazırlayın. Bir tavaya yağı ilave edin ve kısık-orta ateşte yağı ısıtın. Yağ ısındığında, donut ve top şeklindeki hamurların her iki tarafını da 3-4 dakika orta ateşte kızartın. Altın sarısını rengini alınca tavadan alın ve bir servis tabağına koyun. Kalan çörek ve top hamurları da aynı şekilde kızartın.

Ekşi krema ve reçel ile servis edin.

PÜF NOKTASI

Oda sıcaklığında yumurta kullanın. Yumurta sarısı ve beyazının ayrı ayrı ekleyin. Yumurta beyazını öncesinde çırpın. Bu sayede çörekler daha hafif olacaktır.

Hamurları hazırlarken ilk olarak küçük topları kızartın.

Hamurları kızarttıktan sonra fazla yağı alması için tabağa kağıt havlu serin.

Çörekleri hazırlarken, hamurun ortasına delik açmak için ellerinizle hamura şekil verin. Hamuru rulo şeklinde yuvarlayın. Uçlarını birleştirin. Ortasında delik olması için hamuru ellerinizle düzeltin.

Servis ederken, önce çörek şeklindeki hamuru tabağa yerleştirin. Üzerine biraz ekşi krema ve vişne reçeli dökün. Ardından küçük topu yerleştirin ve krema, reçel ile süsleyin.

Vişne reçeli yerine böğürtlen reçeli veya yaban mersini reçeli de kullanabilirsiniz.

Tatlıyı servis ederken böğürtlen veya frambuaz gibi taze meyveler de kullanabilirsiniz. Bu meyveler, papanasi tatlısının ekşi lezzetini ön plana çıkaracaktır.

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