Instagram yine Papa'yı konuşuyor! Model fotoğrafı beğendi

Daha önce Instagram hesabından Natalia Garibotto isimli Brezilyalı bir modelin fotoğrafını beğenen Papa Francis, büyük yankı uyandıran olay hala zihinlerdeyken şimdi de Margot Foxx isimli mankenin fotoğrafını beğendi.

Katolik âleminin ruhani lideri Papa Francis'in Instagram hesabından, Margot Foxx isimli bir mankenin fotoğrafı beğenildi. Sosyal medyada görüntüleri paylaşan Foxx, Twitter paylaşımında "Papa resmimi beğendi, bu cennete gideceğim anlamına geliyor." ifadelerini kullandı.

DAHA ÖNCE DE BENZER BİR OLAY YAŞANMIŞTI

Papa kasım ayında da Francis'in Instagram hesabından Natalia Garibotto isimli Brezilyalı bir modelin fotoğrafı beğenilmiş, beğeni kısa süre sonra geri alınmıştı. Daha sonra Vatikan'dan yapılan açıklamada, söz konusu fotoğrafın beğenilmesinin "Vatikan içinden yapılmış bir eylem" olmasına ihtimal verilmediği belirtilmişti.

SORUŞTURMA BAŞLATILMIŞTI

Büyük yankı uyandıran olay sonrası Katolik haber ajansı Papa Francis'in sosyal medya hesapları profesyonel bir ekip tarafından yönetildiği bilgisini paylaşırken, söz konusu fotoğrafın nasıl beğenildiğine ilişkin bir iç soruşturma başlatıldığını duyurmuştu.