Papa ve Fas Kralı'ndan Kudüs Çağrısı: Ortak Miras Olarak Korunmalı

Katolik Kilisesi lideri Papa Francesco ile Fas Kralı 6. Muhammed, Kudüs'ün "insanlık ve özellikle de tek tanrılı üç dinin inananları için bir ortak miras" olarak korunması çağrısı yapan bir belgeye imza attı.

2 günlük bir ziyaret için Fas'a giden Papa Francesco, Rabat'taki Kraliyet Sarayı'nda Kral 6. Muhammed ile bir araya geldi. Bu görüşmede iki lider, Kudüs'ün statüsüyle ilgili ortak bir çağrıda bulundu.

Vatikan tarafından yapılan açıklamaya göre ortak belgede Papa ve Fas Kralı, Kudüs'ün "kendine özgü ve kutsal yapısına" ve "barış şehri olarak manevi önemine" vurgu yaptı.

Papa ve Fas Kralı'nın ortak çağrısında şu ifadeler yer aldı:

"Bizler, kutsal Kudüs kentinin insanlık ve özellikle de tek tanrılı üç dinin inananları için bir ortak miras, bir buluşma mekanı ve barışçıl biçimde bir arada yaşama sembolü olarak korunmasını önemli buluyoruz. Bu amaçla, Kudüs'ün kendine özgü çok dinli karakteri, ruhani boyutu ve özel kültürel kimliği korunmalı ve desteklenmelidir."

'Umut hizmetçisi' Ortak çağrıda, "Tek tanrılı 3 dinin takipçilerinin Kudüs'e tam erişim özgürlüğüne sahip olması, ibadet haklarının garanti altına alınması umudu" dile getirildi.

Papa Francesco'nun 30-31 Mart tarihli Fas ziyaretinin teması "umut hizmetçisi" olarak belirlendi. Papa da Fas yolculuğuna çıkmadan önce yayımladığı videoda, bunun "bir barış ve kardeşlik" gezisi olduğunu ve dünyanın bu kavramlara ihtiyaç duyduğunu söyledi.

Papa'nın Fas'ta bir imam eğitim merkezini ziyaret etmesi, göçmenlerle bir araya gelmesi ve ülkedeki Katolikler için yarın Rabat'ta bir dini ayin yönetmesi bekleniyor.

Papa Francesco, 1985'te bu ülkeyi ziyaret eden dönemin Papası 2. Giovanni Paolo'dan sonra Fas'a giden 2. papa oldu.