Son dakika haberleri | Papa, planlı ameliyat için hastaneye kaldırıldı
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Son dakika haberleri | Papa, planlı ameliyat için hastaneye kaldırıldı

Son dakika haberleri | Papa, planlı ameliyat için hastaneye kaldırıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Bir son dakika haberine göre Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis, kalın bağırsağındaki semptomatik divertiküler stenozu için daha önceden planlanan bir ameliyat için hastaneye kaldırıldı.

Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis, kalın bağırsağındaki semptomatik divertiküler stenozu için daha önceden planlanan bir ameliyat için hastaneye kaldırıldı.

Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis, daha önceden planlanan bir ameliyat için İtalya'nın başkenti Roma'da bulunan Agostino Gemelli Üniversitesi Polikliniği'ne kaldırıldı. Papa'nın kalın bağırsağındaki semptomatik divertiküler stenozu için ameliyat olacağı aktarıldı.

Vatikan Basın Bürosu Direktörü Matteo Bruni gazetecilere yaptığı açıklamada, ameliyatı doğrulayarak, "Papa Francis, bu öğleden sonra Roma'daki Agostino Gemelli Polikliniği'ne götürüldü ve burada planlı bir kalın bağırsağındaki semptomatik divertiküler stenozu ameliyat geçirecek" dedi.

Ameliyatı hastanenin Tıp ve Cerrahi Bilimleri Bölümünde yer alan Sindirim Cerrahisi Kompleksi Operasyonel Biriminin başında bulunan Prof. Sergio Alfieri'nin yapacağı aktarıldı. Alfieri, genel, sindirim, kolon-rektal, mide ve pankreas cerrahisindeki uzmanlıklarıyla biliniyor.

Papa'nın ameliyatının ardından basın bülteni yayınlanacağı bildirildi. Papa Francis, 2013'te Papa seçilmesinden bu yana ilk kez hastaneye kaldırıldı.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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