- Papa, Irak ziyaretinde Kuran-ı Kerim dinledi
- Papa, Irak ziyaretinde Kuran-ı Kerim dinledi Katoliklerin ruhani lideri Papa Franciscus, tarihi Irak ziyaretinde Hazreti İbrahim'in doğum yeri olduğuna inanılan Nasiriye'de yer alan antik Ur kentindeki programda Kuran-ı Kerim dinledi.
- Papa, Irak ziyaretinde Kuran-ı Kerim dinledi
NASIRİYE - Katoliklerin ruhani lideri Papa Franciscus, tarihi Irak ziyaretinde Hazreti İbrahim'in doğum yeri olduğuna inanılan Nasiriye'de yer alan antik Ur kentindeki programda Kuran-ı Kerim dinledi.
Katoliklerin Ruhani lideri Papa Francis, tarihi Irak ziyaretinin ikinci gününde Hazreti İbrahim'in doğum yeri olduğuna inanılan Nasıriye'de bulunan Ur antik kentinde Hristiyan ve din adamlarıyla bir araya geldi. İlahilerle karşılanan Papa Francis, programda Iraklı hoca Usame el-Kerbalai tarafından okunan Kur'an-ı Kerim'i dinledi. Papa'nın Kuran-ı Kerim'den İbrahim Suresi'ni dinlediği anlar sosyal medyada hızla paylaşılırken, ülke genelinde büyük ilgi gördü.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ABDULKADİR HACIOĞLU