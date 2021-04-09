Panelvan ile otomobil kafa kafaya böyle çarpıştı: 2'si çocuk 6 yaralı
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Panelvan ile otomobil kafa kafaya böyle çarpıştı: 2'si çocuk 6 yaralı

İhlas Haber Ajansı / METİN TABAK - Haberler | 3. Sayfa

Panelvan ile otomobil kafa kafaya böyle çarpıştı: 2'si çocuk 6 yaralı Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı Sakarya'nın Geyve ilçesinde benzin istasyonuna girmek isteyen bir otomobilin yavaşlaması sonrasında arkasından gelen panelvan ile karşı şeritten gelen otomobil kafa kafaya çarpıştı.

Panelvan ile otomobil kafa kafaya böyle çarpıştı: 2'si çocuk 6 yaralı

Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı

SAKARYA - Sakarya'nın Geyve ilçesinde benzin istasyonuna girmek isteyen bir otomobilin yavaşlaması sonrasında arkasından gelen panelvan ile karşı şeritten gelen otomobil kafa kafaya çarpıştı. Meydana gelen kazada 2'si çocuk toplamda 6 kişi yaralanırken kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Geyve İlçesi Eşme Mahallesi'nde meydan geldi. Edinilen bilgilere göre, Geyve'den Taraklı istikametine seyir halinde olan ismi henüz öğrenilemeyen sürücü idaresindeki 06 EF 5348 plakalı otomobil yol üzerinde bulunan benzin istasyonuna giriş yapmak için yavaşladı. Arakasından gelen E.B. idaresindeki 54 AER 296 plakalı panelvan, sola doğru geçiş yaptığı esnada karşı şeritten gelen E.D. idaresindeki 54 AFG 845 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Meydana gelen kaza sonrasında otomobil sürücüsü E.D., panelvan sürücüsü E.B., eşi E.B., çocukları Ö.B. ve Y.B. yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları ilk müdahale sonrasında yaralıları hastaneye kaldırdı. Gerçekleşen incelemelerin ardından ise polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.

Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı

Meydana gelen kaza anı an be an güvenlik kamerasına yansıdı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, panelvanın sol şeride geçerek karşı şeritteki araçla kafa kafaya çarpışması yer alıyor.

Panelvan ile otomobil kafa kafaya böyle çarpıştı: 2'si çocuk 6 yaralı
Panelvan ile otomobil kafa kafaya böyle çarpıştı: 2'si çocuk 6 yaralı
Panelvan ile otomobil kafa kafaya böyle çarpıştı: 2'si çocuk 6 yaralı
Panelvan ile otomobil kafa kafaya böyle çarpıştı: 2'si çocuk 6 yaralı
Panelvan ile otomobil kafa kafaya böyle çarpıştı: 2'si çocuk 6 yaralı
Panelvan ile otomobil kafa kafaya böyle çarpıştı: 2'si çocuk 6 yaralı
Panelvan ile otomobil kafa kafaya böyle çarpıştı: 2'si çocuk 6 yaralı
Panelvan ile otomobil kafa kafaya böyle çarpıştı: 2'si çocuk 6 yaralı
Panelvan ile otomobil kafa kafaya böyle çarpıştı: 2'si çocuk 6 yaralı
Panelvan ile otomobil kafa kafaya böyle çarpıştı: 2'si çocuk 6 yaralı
Panelvan ile otomobil kafa kafaya böyle çarpıştı: 2'si çocuk 6 yaralı
Panelvan ile otomobil kafa kafaya böyle çarpıştı: 2'si çocuk 6 yaralı
Panelvan ile otomobil kafa kafaya böyle çarpıştı: 2'si çocuk 6 yaralı
Panelvan ile otomobil kafa kafaya böyle çarpıştı: 2'si çocuk 6 yaralı
Panelvan ile otomobil kafa kafaya böyle çarpıştı: 2'si çocuk 6 yaralı
Panelvan ile otomobil kafa kafaya böyle çarpıştı: 2'si çocuk 6 yaralı
Panelvan ile otomobil kafa kafaya böyle çarpıştı: 2'si çocuk 6 yaralı
Panelvan ile otomobil kafa kafaya böyle çarpıştı: 2'si çocuk 6 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / METİN TABAK

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