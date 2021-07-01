Pandemiyi fırsata çeviren işletme sahibi kaz çiftliği açtı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Pandemiyi fırsata çeviren işletme sahibi kaz çiftliği açtı

Pandemiyi fırsata çeviren işletme sahibi kaz çiftliği açtı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Covid-19 salgın hastalığı nedeniyle insanlardan uzak durarak işini geliştiren Ali Tuncer; Tomarza İlçesine üretime dayalı kaz çiftliği tesis açtı.

Covid-19 salgın hastalığı nedeniyle insanlardan uzak durarak işini geliştiren Ali Tuncer; Tomarza İlçesine üretime dayalı kaz çiftliği tesis açtı.

Tomarza ilçesine bağlı Pusatlı Mahallesi yakınlarına 10 bin metrekare alanı çift tepeleri ile çeviren Ali Tuncer; alan ilçesinde kaz yetiştirmeye başladı. Tuncer Kaz Çiftliği sahibi Ali Tuncer; "Yaklaşık 3 ay önce Tomarza İlçesine Kaz Üretim tesisimizi açmış bulunuyoruz. Bu tesis tamamen üretime dayalı bir tesistir. Kuluçka makineleri sayesinde civcivlerimizi kendimiz üreteceğiz. Tesisimiz içersine bir adet yapay göl oluşturuyoruz. Şuan tesisimiz içerisinde 3 bin civarında kazımız bulunuyor. Yaklaşık 2-3 ay içerisinde tesisimizin tüm eksiklerini gidererek üretim aşamasına geçeceğiz" dedi. - KAYSERİ

Pandemiyi fırsata çeviren işletme sahibi kaz çiftliği açtı
Pandemiyi fırsata çeviren işletme sahibi kaz çiftliği açtı
Pandemiyi fırsata çeviren işletme sahibi kaz çiftliği açtı
Pandemiyi fırsata çeviren işletme sahibi kaz çiftliği açtı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Koronavirüs salgınıyla mücadelede en etkili silahımız olan aşıda, hamdolsun 50 milyon dozu aştık. Hayırlı uğurlu olsun.'
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Koronavirüs salgınıyla mücadelede en etkili silahımız olan aşıda, hamdolsun 50 milyon dozu aştık. Hayırlı uğurlu olsun."
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Korona salgınıyla mücadelede en etkili silahımız olan aşıda, hamdolsun 50 milyon dozu aştık
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Korona salgınıyla mücadelede en etkili silahımız olan aşıda, hamdolsun 50 milyon dozu aştık
Türkiye, 15 ayın ardından bugün itibarıyla normalleşti! İşte kaldırılan 10 kısıtlama
Türkiye, 15 ayın ardından bugün itibarıyla normalleşti! İşte kaldırılan 10 kısıtlama
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Ömer Çelik Hulusi Akar Ali Babacan
Magazin Seda Sayan Kenan Doğulu Kıvanç Tatlıtuğ Mehmet Ali Erbil
Spor Ali Koç Cristiano Metin Oktay Emre Kocadağ Taylan Antalyalı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Pandemiyi fırsata çeviren işletme sahibi kaz çiftliği açtı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 1.7.2021 15:14:50. #1.16#

title