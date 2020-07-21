Pandemi ile değişen alışkanlıklar ve en tercih edilen gözde turizm destinasyonları
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Pandemi ile değişen alışkanlıklar ve en tercih edilen gözde turizm destinasyonları

2020 yazının turizm destinasyonları ve insanların tatil alışkanlıklarının nasıl olacağı şekillendi. Hepimizi derinden etkileyen, sosyal yaşantımızda değişikliklere neden olan pandemi dönemi sonrasında turizm sektörü oldukça olumsuz etkilendi.

Pandemi ile değişen alışkanlıklar ve en tercih edilen gözde turizm destinasyonları
21.07.2020 07:35 | Son Güncelleme: 21.07.2020 07:38

Otel ve Tatil Köyü tatili alışkanlığı, bu yaz yerini Butik Otellere, Doğada Tatile ve Villa tatiline bıraktı.

4 ve 5 yıldızlı büyük oteller Haziran ayında %10-15 doluluğa ulaşabildi. Müşteri portföyleri Avrupa ve Rusya olan oteller ise henüz açılmadı bile.Bunun yanında, daha izole, daha az insanın konakladığı Butik oteller ile Doğada Çadır, Kamp Tatili ve Villada kişiye ve aileye özel tatil türleri revaçta. Villa kiralama şirketleri şimdiden, yaz sonuna kadar rezervasyonlarını %90 oranda tamamladı. Tatilcilerin seyahat tercihlerine karar vermeden önce çok daha fazla düşünüp daha titiz davranacakları beklenen bir durumdu. Pandemi dolayısıyla tatile yaşanacak korku ve panik havası, ayrıca pandemi zararları dolayısıyla satın alma gücündeki düşüş, tercihleri de değiştirmiş durumda. Örneğin çadır satışları geçen yıla oranla %45 arttı, buradan dan anlıyoruz ki bu sene sosyal mesafeyi korumaya devam edecek ve izole şekilde tatil geçireceğiz.

Alaçatı, Bodrum, Marmaris Tatili

15 ve 21 Haziran'da Alaçatı'da tam 3 otelde konakladım. Alaçatı'nın en eski ve en bilinen otelleriydi. Sadece hafta sonu %100 doluluk ile ferahladıklarını, hafta içi ise kalabalığın %20'lere düştüğünü gözlerimle gördüm. Geçen sene aynı günler %100 doluluk olduğunu da ilettiler, bu sene Alaçatı için zor geçeceğe benziyor.

İkinci durağım olan Bodrum'da ise 5 yıldızlı çoğu otel henüz açılmamıştı ve açılanlarda doluluk oranları %10-15 civarındaydı. Bodrum'da dikkat çeken corona virüs önlemleri alınmış ve her şey çok titizlikle yapılıyordu. Marmaris Bozburun ve Datça bölgesi ise doluluk oranı olarak Alaçatı ile benzerdi. Buna karşılık Villa ve Tiny House evler dolu ve neredeyse Ekim ayına kadar rezervasyonları tamamlanmıştı.

Antalya, Fethiye Tatili

Sonrasında aşık olduğum Fethiye'ye gittim, Fethiye Faralya bölgesindeki ünlü birkaç butik otel dışında, neredeyse diğer turizm bölgelerinde olduğu gibi durum çok kötüydü, aynı senaryo değişmedi. Pandemi sonrası duruma bakınca, seyahat etme özgürlüğünün değerini bir kez daha anlamış olduk. Krizi fırsata çevirmek isteyen otellere önerim mevcut müşterileri ile iletişimi sıkı tutsunlar. Mevcudu koruyan ve onlara güven veren firmalar diğerlerine göre daha şanslı ve bu olağanüstü durumu fırsata çevirebilir.

Bugünneredeyenir Kurucusu - İlker Kulaksız
İlker Kulaksız
Bugünneredeyenir Kurucusu
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